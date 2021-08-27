Kahramanmaraş’ta Feci Kaza: 4 Ölü 1 Yaralı

Alınan bilgilere göre, Afşin İlçesine bağlı Emirli Mahallesi’nde yolda motosikleti arıza yapan İ. Ç. (77) eşi H. Ç. (72), yolda beklemeye başladı.

Yaşlı karıkocaya patpat aracıyla H. E. (48) ve O. E. (17) yardıma geldi. Arızalı motosikleti araca yükledikleri esnada karşı istikametten gelen D.Ö. (35) yönetimindeki otomobiliyle karı-kocaya ve yardım için giden iki kişiye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosikleti çapa motoruna yüklemeye çalışan İsmail Çelik (77), eşi Hatice Çelik (72), Halil Erdoğan (48) ve Duran Özcan (35) hayatını kaybetti.

Kazada ağır yaralanan Osman Erdoğan’ın (17) tedavisine devam ediliyor.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri hastane morguna konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.