Kahramanmaraş’ta hafif hasarlı binada yangın!

Yangın Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi Ebrar sitelerinin olduğu bölgede çıktı.

İhbar üzerine yangın mahalline 4 merdivenli itfaiye aracı ve 15 personel sevk edildi. 5 katlı binanın 2 katında meydana gelen yangın itfaiye kitlerinin yarım saat süren müdahalesi sonucunda kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı. Yangının henüz çıkış sebebi bilinmezken apartmanda depremden bu yana hiç kimsenin oturmadığı ancak içerisinde eşyaların mevcut olduğu öğrenildi.

Apartmanın iki katının yandığı yangında eşyaların zarar gördüğü ancak herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı öğrenildi.

Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.