Kahramanmaraş’ta Havaya Rast Gele Ateş Eden 13 Kişi Gözaltına Alındı

Alınan bilgilere göre, Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, havaya ateş eden magandalara yönelik yaptığı uygulamada, son 3 gün içinde 13 kişi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler üzerinde bulunan silahlara ise el konuldu.
Kahramanmaraş’ta polis ekipleri, yasa dışı silah kullanan ve havaya rast gele ateş açan 13 kişiyi gözaltına aldı.
Alınan bilgilere göre, Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, havaya ateş eden magandalara yönelik yaptığı uygulamada, son 3 gün içinde 13 kişi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler üzerinde bulunan silahlara ise el konuldu.