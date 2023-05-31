Kahramanmaraş’ta Havaya Rast Gele Ateş Eden 13 Kişi Gözaltına Alındı

Alınan bilgilere göre, Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, havaya ateş eden magandalara yönelik yaptığı uygulamada, son 3 gün içinde 13 kişi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler üzerinde bulunan silahlara ise el konuldu.