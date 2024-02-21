Kahramanmaraş’ta ilçe başkanı trafik kazasında yaralandı!

Kaza dün akşam saatlerinde Türkoğlu ilçe merkezinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş-Türkoğlu yolu üzerinde seyir halinde olan otomobil, içerisinde Yeniden Refah Partisi Türkoğlu İlçe Başkanı Celalettin Kaplan'ın da bulunduğu Mustafa Pakdil yönetimindeki araca çarptı. Kaza nedeniyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle Yeniden Refah Partisi Türkoğlu İlçe Başkanı Celalettin Kaplan ile diğer araçtakiler yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.