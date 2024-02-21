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Kahramanmaraş’ta ilçe başkanı trafik kazasında yaralandı!

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde Yeniden Refah Partisi Türkoğlu İlçe Başkanı Celalettin Kaplan geçirdiği trafik kazasında yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kahramanmaraş’ta ilçe başkanı trafik kazasında yaralandı!

Kahramanmaraş’ta ilçe başkanı trafik kazasında yaralandı!

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde Yeniden Refah Partisi Türkoğlu İlçe Başkanı Celalettin Kaplan geçirdiği trafik kazasında yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

21 Şubat 2024 Çarşamba 16:18

Kaza dün akşam saatlerinde Türkoğlu ilçe merkezinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş-Türkoğlu yolu üzerinde seyir halinde olan otomobil, içerisinde Yeniden Refah Partisi Türkoğlu İlçe Başkanı Celalettin Kaplan'ın da bulunduğu Mustafa Pakdil yönetimindeki araca çarptı. Kaza nedeniyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle Yeniden Refah Partisi Türkoğlu İlçe Başkanı Celalettin Kaplan ile diğer araçtakiler yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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