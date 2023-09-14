Kahramanmaraş’ta jandarmadan dev operasyon!

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından son bir hafta içerisinde tapılan operasyonlarda; uyuşturucudan 54 kişi yakalanırken, 6 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Yol izin belgesi olmadan seyahat eden 22 yabancı uyruklu şahsa 63.052 TL idari para cezası uygulayan ekipler, kural ihlali yapan 280 araç sürücüsüne toplam 573.130 TL trafik idari para cezası uygulayarak, 82 aracı trafikten men etti.

Ayrıca TEM Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ silahlı terör örtüne üye olan 1 kişi tutuklanırken, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerini deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 1 kişi gözaltına alındı.