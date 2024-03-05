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Kahramanmaraş’ta kaçak altın operasyonu

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri yasa dışı altın darphanelerine operasyon yaptı.

Kahramanmaraş’ta kaçak altın operasyonu

Kahramanmaraş’ta kaçak altın operasyonu

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri yasa dışı altın darphanelerine operasyon yaptı.

05 Mart 2024 Salı 14:55

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kent genelinde yaptığı operasyonda, 17 adet 14 ayar altın, 30 adet 22 ayar altın, 1 adet kalıp, 1 adet elektronik tartı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör, 256 adet 9 mm çapında MK marka fişek, 8 adet farklı ebatlarda basma takım kalıbı, 2 adet farklı gramlarda ATA lira, 1 adet ziynet eşya, 1 adet reşat altın, 11 adet farklı ebatlarda kalıp amacıyla kullanılan plastik takoz, 15 adet farklı boyutlarda kalıp malzemesi, 11 adet kesme kalıp, 36 adet damgasız tam altın pulu, 51 adet damgasız yarım altın pulu, 38 adet ölçüm yüzüğü, 1 adet 1.72 gramında kaynak altın, 2 parça halinde 22 ayar toplam 391 gram takoz altın, 168 gram 22 ayar astar altın, 333 gram 22 ayar astar altın ele geçirdi.

Yaklaşık 5.000.000 (Beş Milyon) TL’yi bulan değerli eşyaya inceleme için el konutken, U.A. , E.D. ve M.D. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden U.A. tutuklanarak cezaevine konuldu.

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