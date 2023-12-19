Kahramanmaraş’ta Kaçak Sigara Operasyonu

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları saha çalışmaları sonucunda bir kişiye ait kaçak makaron sigara imalathanesini tespit etti. Gerçekleştirilen baskında, tam otomatik elektronik makaron sigara dolum makinesi, elektronik tam otomatik makaron sigara paketleme makinesi, dolum makinesini çalıştıran kompresör, 105 kg sigara dolumunda kullanılan kıyılmış tütün, 1000 paket satışa hazır makaron sigara ve 30000 adet sigara dolumunda kullanılan boş makaron ele geçirildi. Operasyonda yakalanan bir şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.