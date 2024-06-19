Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Toptaş, YKS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Başkan Toptaş, YKS’ye girecek öğrencilere...
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme Yasa Tasarısı Hazırladı!
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme...
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’ Beğeni Topladı
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’...
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2. Lig'e Yükseldi!
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2....

Kahramanmaraş’ta kan donduran olay! 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde, daha önce aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan tartışma büyük bir faciaya neden oldu.

Kahramanmaraş’ta kan donduran olay! 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Kahramanmaraş’ta kan donduran olay! 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde, daha önce aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan tartışma büyük bir faciaya neden oldu.

19 Haziran 2024 Çarşamba 19:06

Alimpınar Mahallesi Kayapınar mevkiinde meydana gelen olayda, silahlı kavgada hedef haline gelen 17 ve 20 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Olayın gece saatlerinde Alimpınar Mahallesi'nde yaşandığı belirtilirken, Mehmet Karakoç (20) ve Abdulkadir Karakoç (17) ile H.C. (17) ve K.K. (32) adlı şahıslar silahlı saldırıya maruz kaldı. İki kardeş olay yerinde hayatını kaybederken, diğer yaralılar Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eski bir husumetin neden olduğu silahlı saldırı sonucunda yaşanan bu trajedi şok etkisi yarattı.

Geniş çaplı güvenlik önlemleri alan Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı, olayla ilgili ciddi bir soruşturma başlattı. Jandarma ekipleri saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen 2 şahsı gözaltına alırken, firari durumda olan Ö.A. isimli şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Olayın detayları ve arka planıyla ilgili şoke edici bilgilerin ortaya çıkmasıyla toplumda büyük bir endişe ve üzüntü hakim. Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından kardeşlerin cenazeleri yakınlarına teslim edilecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta otomobil bariyere ok gibi saplandı! 4 yaralı
Kahramanmaraş’ta otomobil bariyere ok gibi saplandı! 4 yaralı
Kahramanmaraş’ta çekici ile çarpışan otomobil takla attı: 5 yaralı
Kahramanmaraş’ta çekici ile çarpışan otomobil takla attı: 5 yaralı
Göksun’da kamyonet paramparça oldu! Bir yaralı
Göksun’da kamyonet paramparça oldu! Bir yaralı
Kahramanmaraş'ta kaçak parfüm operasyonu!
Kahramanmaraş'ta kaçak parfüm operasyonu!
Kahramanmaraş’ta su göletinde ceset bulundu!
Kahramanmaraş’ta su göletinde ceset bulundu!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber