Kahramanmaraş’ta kan donduran olay! 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Alimpınar Mahallesi Kayapınar mevkiinde meydana gelen olayda, silahlı kavgada hedef haline gelen 17 ve 20 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Olayın gece saatlerinde Alimpınar Mahallesi'nde yaşandığı belirtilirken, Mehmet Karakoç (20) ve Abdulkadir Karakoç (17) ile H.C. (17) ve K.K. (32) adlı şahıslar silahlı saldırıya maruz kaldı. İki kardeş olay yerinde hayatını kaybederken, diğer yaralılar Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eski bir husumetin neden olduğu silahlı saldırı sonucunda yaşanan bu trajedi şok etkisi yarattı.

Geniş çaplı güvenlik önlemleri alan Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı, olayla ilgili ciddi bir soruşturma başlattı. Jandarma ekipleri saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen 2 şahsı gözaltına alırken, firari durumda olan Ö.A. isimli şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Olayın detayları ve arka planıyla ilgili şoke edici bilgilerin ortaya çıkmasıyla toplumda büyük bir endişe ve üzüntü hakim. Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından kardeşlerin cenazeleri yakınlarına teslim edilecek.