Kahramanmaraş’ta kanalizasyon kazısında göçük!

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçesi Karamanlı Mahallesi İmam Hatip Lisesi alt yapı çalışması sırasında yaşanan göçük sonucu Abdurrahim K. (43) toprak altında kaldı.
Mesai arkadaşları ihbarıyla bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekiplerince toprak altından çıkarılan Abdurrahim K, sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne (Yörükselim) kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hastanede tedavi altına alınan Abdurrahim K.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruğu öğrenildi.
Polis ekipleriyle olayla ilgili inceleme başlattı.