Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İl Başkanı Muharrem Çevik, Selim Temurci’yi tebrik etti
İl Başkanı Muharrem Çevik, Selim...
SANKO Üniversitesi Romatoloji Sempozyumu Düzenleyecek
SANKO Üniversitesi Romatoloji Sempozyumu Düzenleyecek
Büyükşehir Kırsal Mahalle Yollarında
Büyükşehir Kırsal Mahalle Yollarında
Göksun Kınıkkoz Grup Yolu Yenileniyor!
Göksun Kınıkkoz Grup Yolu Yenileniyor!
Ekinözü ve Nurhak’ta Barınma Merkezlerinin Alt ve Üst Yapısı Büyükşehir’den
Ekinözü ve Nurhak’ta Barınma Merkezlerinin...

Kahramanmaraş’ta kayalıklara gizlenmiş roketatar bulundu

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kahramanmaraş'ta kırsal alanda toprağa gömülü RPG 7 Roketatar ele geçirildi.

Kahramanmaraş’ta kayalıklara gizlenmiş roketatar bulundu

Kahramanmaraş’ta kayalıklara gizlenmiş roketatar bulundu

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kahramanmaraş'ta kırsal alanda toprağa gömülü RPG 7 Roketatar ele geçirildi.

24 Mayıs 2023 Çarşamba 21:25

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen örgütsel dökümanların incelenmesinin ardından Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesi kırsalında Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Adıyaman'da 2016-2017 yıllarında kullanıldığı tespit edilen roketatar ile deliler ele geçirildi.

Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından ele geçirilenler olay yerinde imha edilirken roketatar ise muhafaza altına alındı. Ele geçirilen roketatar İl Jandarma Komutanlığı'na götürülürken olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Son Güncelleme: 24.05.2023 21:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elbistan’da Kaçak Silah Operasyonu
Elbistan’da Kaçak Silah Operasyonu
Afşin’de otomobil ile motosiklet çarpıştı! 2 yaralı
Afşin’de otomobil ile motosiklet çarpıştı! 2 yaralı
Kahramanmaraş’ta zincirleme kaza
Kahramanmaraş’ta zincirleme kaza
Kahramanmaraş’ta yangın!
Kahramanmaraş’ta yangın!
Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1ölü 3 yaralı!
Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1ölü 3 yaralı!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber