Kahramanmaraş’ta kayalıklara gizlenmiş roketatar bulundu

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen örgütsel dökümanların incelenmesinin ardından Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesi kırsalında Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Adıyaman'da 2016-2017 yıllarında kullanıldığı tespit edilen roketatar ile deliler ele geçirildi.

Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından ele geçirilenler olay yerinde imha edilirken roketatar ise muhafaza altına alındı. Ele geçirilen roketatar İl Jandarma Komutanlığı'na götürülürken olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.