Kahramanmaraş’ta kayalıklardan düşen çobanı itfaiye ekipleri kurtardı

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçesi Ali Kayalarında keçilerini otlatırken dengesini kaybederek Ali Kayalarının olduğu bölgeye düşen 41 yaşındaki Ali Ahraz için bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. itfaiye ekipleri Ali Ahraz’ı kurtarmak için harekete geçti.

Halatlarla bağlanan şahıs ekiplerin yardımı ile bulunduğu yerden çıkartıldı. Kayalıklardan itfaiye ekiplerince çıkarılan Ahraz, sağlık ekiplerine sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansa Kahramanmaraş Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisine sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi,.