Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
KİÜ Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül’den, ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ mesajı
Son Dakika
KİÜ Rektörü Prof. Dr. Sami...
Başkan Güngör’den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı
Başkan Güngör’den 15 Temmuz Demokrasi...
Başkan Mahçiçek; Türkiye aşkıyla, darbecilere ve hainlere geçit vermedik, vermeyeceğiz
Başkan Mahçiçek; Türkiye aşkıyla, darbecilere...
Başkan Okay'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı
Başkan Okay'dan 15 Temmuz Demokrasi...
Başkan Gürbüz, ‘Bayramlar, manevi hayatımızı şekillendiriyor’
Başkan Gürbüz, ‘Bayramlar, manevi hayatımızı...

Kahramanmaraş’ta kayalıklardan düşen çobanı itfaiye ekipleri kurtardı

Kahramanmaraş’ta keçilerini otlatırken kayalıklara düşen çoban itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kahramanmaraş’ta kayalıklardan düşen çobanı itfaiye ekipleri kurtardı

Kahramanmaraş’ta kayalıklardan düşen çobanı itfaiye ekipleri kurtardı

Kahramanmaraş’ta keçilerini otlatırken kayalıklara düşen çoban itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

14 Temmuz 2022 Perşembe 13:32
banner459

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçesi Ali Kayalarında keçilerini otlatırken dengesini kaybederek Ali Kayalarının olduğu bölgeye düşen 41 yaşındaki Ali Ahraz için bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. itfaiye ekipleri Ali Ahraz’ı kurtarmak için harekete geçti.

Halatlarla bağlanan şahıs ekiplerin yardımı ile bulunduğu yerden çıkartıldı. Kayalıklardan itfaiye ekiplerince çıkarılan Ahraz, sağlık ekiplerine sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansa Kahramanmaraş Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisine sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi,.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta polise saldırmışlardı hepsi tutuklandı
Kahramanmaraş’ta polise saldırmışlardı hepsi tutuklandı
Kahramanmaraş’ta kağıt toplama merkezinde yangın
Kahramanmaraş’ta kağıt toplama merkezinde yangın
Afşin’deki kazada anne öldü çocuğu ağır yaralandı
Afşin’deki kazada anne öldü çocuğu ağır yaralandı
Kahramanmaraş’ta kayıp kadın metruk binada bulundu
Kahramanmaraş’ta kayıp kadın metruk binada bulundu
Elbistan’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
Elbistan’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber