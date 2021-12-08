Kahramanmaraş’ta köpek dövüşçüleri yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Yapraklı Mahallesinde Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamasına 2 kişinin köpek dövüşü yaptırdığı ihbarıyla jandarma ekipleri harekete geçti.

Yapılan araştırmalar neticesinde Y.Ş. (16) ve İ.E’nin (50), köpek dövüşü video görüntülerine ulaşılması üzerine Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından köpekler sahiplerinden teslim alınarak hayvan barınağına teslim edildi.

Gözaltına alınan ve haklarında yasal işlem başlatılan Y.Ş. (16) ve İ.E. (50) ise, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.