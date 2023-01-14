Kahramanmaraş’ta Koruma Altındaki Hayvanları Avlayanlara Ceza Yağdı

Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün yaban hayatını canlandırmak amacıyla Kınalı Keklik Üretim Merkezinde üretimi yapılarak doğaya bıraktıkları Keklik, tavşan ve dağ keçilerini avlayan 10 kişi, kıskıvrak yakalandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü görevlileri, Nurhak ilçesi Yılan Ovası kırsalında kaçak avcılık yapıldığı bilgisine ulaştı.

Elbistan Şefliği ekipleri, Ekinözü ile Nurhak ilçelerinin ortak sınırları içerisinde yer alan Yılan ovası mevkisinde yürüttükleri çalışmada 10 avcının, avlanması yasak koruma altındaki yaban keçileri, tavşan ve kınalı keklikleri araç farı yardımıyla kaçak olarak avladığını tespit etti.

Doğa Koruma ekipleri kaçak avcılar hakkında Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan idari işlem yaparak, 10 kişiye toplamda 49 bin lira para cezası uyguladı, 1 otomobil, 2 motosiklet ve 1 adet av tüfeklerine el koydu.

Ekipler, yaban hayatı korumak için bölgenin tamamına fotokapan yerleştirip, sahayı 7/24 dürbün ve drone ile denetleme altına aldı.