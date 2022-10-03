Kahramanmaraş’ta maganda, bagaj dolusu silahla yakalandı!

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Nadır Mahallesinde jandarma ekipleri tarafından icra edilen devriye görevi sırasında düğünde havaya ateş eden bir kişiyi takibe aldı. Şüphelinin aracıyla bölgeden ayrılmasıyla hareket geçen jandarma ekipleri, şahsın aracını Altaş Mahallesinde durdurdu. Araçta yapılan aramada, 3 adet kurusıkı tabanca ve 2 adet pompalı av tüfeği ve 55 adet kurusıkı tabancalara ait fişek ele geçirildi. Silahlara el koyan ekipler, şüpheliyi gözaltına alarak hakkında yasal işlem başlattı.