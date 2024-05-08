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Kahramanmaraş’ta “mahzen-40" operasyonu!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik mali suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen "Mahzen-40" operasyonlarında 127 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Kahramanmaraş’ta “mahzen-40" operasyonu!

Kahramanmaraş’ta “mahzen-40" operasyonu!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik mali suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen "Mahzen-40" operasyonlarında 127 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

08 Mayıs 2024 Çarşamba 13:36

Bakan Yerlikaya, operasyonların organize suç örgütlerine göz açtırmayacaklarını ve adaletin yerini bulması için kararlı olduklarını belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Kahramanmaraş dahil 49 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerin tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefet gibi suçları işlediklerinin tespit edildiği bildirildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda görev alan polisleri tebrik ederek, milletin dualarının kendileriyle olduğunu ifade etti.

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