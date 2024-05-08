Kahramanmaraş’ta “mahzen-40" operasyonu!

Bakan Yerlikaya, operasyonların organize suç örgütlerine göz açtırmayacaklarını ve adaletin yerini bulması için kararlı olduklarını belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Kahramanmaraş dahil 49 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerin tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefet gibi suçları işlediklerinin tespit edildiği bildirildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda görev alan polisleri tebrik ederek, milletin dualarının kendileriyle olduğunu ifade etti.