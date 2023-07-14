Kahramanmaraş’ta orman yangını kontrol altına alındı

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçesine bağlı Kandil Bağları mevkiinde nedeni belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Ormanlık alandan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Helikopterle havadan müdahale edilen yangına, karadan arazöz, su tankları ile çok sayıda söndürme ekibi çalışmalarda yer aldı. Yangın iki saatlik çalışmanın neticesinde tam olarak kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına başlandı.