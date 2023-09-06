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Kahramanmaraş’ta otomobil asfalt makinesinin altına girdi! 1 ölü, 3'ü ağır 5 yaralı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 3 ağır 5 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’ta otomobil asfalt makinesinin altına girdi! 1 ölü, 3'ü ağır 5 yaralı!

Kahramanmaraş’ta otomobil asfalt makinesinin altına girdi! 1 ölü, 3'ü ağır 5 yaralı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 3 ağır 5 kişi yaralandı.

06 Eylül 2023 Çarşamba 11:26

Kaza Pazarcık ilçesi, Narlı Mahallesi, Narlı gişelerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş'tan Gaziantep istikametine seyir halinde olan otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek asfalt makinesinin altına girdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler asfalt makinasına giren otomobilde sıkışan yararları çıkartarak şehir hastanesine sevk ettiler. Kazada 70 yaşındaki Sabiha İnan olay yerinde hayatını kaybetti.

Hüsnü, Sıdıka ve Necla İnan ise ağır yaralandı. Otomobilde bulunan Büşra ve İkra İnan isimli çocuklar ise hafif yaralandılar. Kazada yaralanan 3 kişinin sağlık durumu ciddiyetini korurken çocuklar ayakta tedavi ediliyor.

Hayatını kaybeden Sabiha İnan'ın cesedi ise otopsi yapıldıktan sonra, sahiplerine teslim edilecek.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kahramanmaraş’ta Otomobil Asfalt Makinesinin Altına Girdi! 1 ölü3ü Ağır 5 Yaralı!
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