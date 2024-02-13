Kahramanmaraş’ta otomobil refüje çarptı! 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Önsen çevre yolu üzerinde seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde sürücüsü kontrolünü kaybettiği otomobiliyle refüje çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Önsen çevre yolu üzerinde seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.