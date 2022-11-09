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Kahramanmaraş
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Kahramanmaraş’ta otomobil takla attı! 1 ölü 3 yaralı

Kahramanmaraş’ta sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobiliyle takla atması sonucu 1 çocuk öldü, 3 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’ta otomobil takla attı! 1 ölü 3 yaralı

Kahramanmaraş’ta otomobil takla attı! 1 ölü 3 yaralı

Kahramanmaraş’ta sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobiliyle takla atması sonucu 1 çocuk öldü, 3 kişi yaralandı.

09 Kasım 2022 Çarşamba 12:03

Edinilen bilgiye göre; Ayşe A.(33) idaresindeki 06 KTV 88 plakalı otomobil ile Türkoğlu ilçesinden Pazarcık Narlı Mahallesi istikametine seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak 56 metre şarampolde sürüklenerek takla attı.

Kazada, otomobilde bulunan 6 yaşındaki E.H.A(6) olay yerinde hayatını kaybederken sürücü ile M.A. (12) ile L.Ç. (15) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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