Kahramanmaraş’ta otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, S.E idaresindeki 46 ABH 132 plakalı otomobili ile Yeni Hükumet Bulvarı üzerinden belediye kavşağı istikametine seyir halindeyken merkez otobüs duraklarına geldiğinde N.B’nin kullandığı 01 MA 1854 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Necip Fazıl Şehir Hastanesi Ek Binasına (Yörükselim) kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.