Kahramanmaraş’ta "özürlü aracı" yazılı motosiklet trafikte tehlike saçtı

Hızla ilerleyen motosikletlinin, trafiği tehlikeye atarak sürüş yapması dikkat çekti. Motosikletin arkasında yazan "özürlü aracı" ifadesi ise görenleri şaşırttı.

Olay, şehir merkezindeki yoğun trafik akışının olduğu saatlerde gerçekleşti. Motosikletli sürücünün, hızını kontrolsüz bir şekilde artırarak diğer araçların arasından geçmesi ve ani manevralar yapması, trafik güvenliğini tehlikeye soktu.

Durumu fark eden diğer sürücüler, motosikletlinin yarattığı tehlikeye karşı tedbirli olmaya çalıştı.

Motosikletin arkasına yazılan "özürlü aracı" ibaresi, olayı daha da ilginç kıldı. Bu yazıyı gören vatandaşlar, sürücünün özürlü olup olmadığını anlamaya çalışırken, bazıları bu tür ifadelerin yanlış yönlendirmelere sebep olabileceğini belirtti.