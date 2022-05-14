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Kahramanmaraş’ta Paraya Sıkıştırılmış Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kahramanmaraş'ta 50 liralık banknotların arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Kahramanmaraş’ta Paraya Sıkıştırılmış Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kahramanmaraş’ta Paraya Sıkıştırılmış Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kahramanmaraş'ta 50 liralık banknotların arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

14 Mayıs 2022 Cumartesi 12:02
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 50 liralık 2 banknotun arasına uyuşturucu gizlenmesiyle ilgili bir şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Narlı Mahallesi'nde yol kontrol ve arama faaliyeti yapan ekipler, durumundan şüphelendiği bir aracı durdurarak arama yaptı.

Araçtaki H.N.K (21) üzerinde arama yapan ekipler 50 liralık 2 banknotun arasına gizlenmiş 1 gram metamfetamin ele geçirdi.

Olayla ilgili H.N.K. hakkında yasal işlem başlatıldı.

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