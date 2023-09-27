Kahramanmaraş’ta polise ateş açan 4 kişi yakalandı!

Edilen bilgiye göre, 23 Eylül 2023 tarihinde saat 02.00 sıralarında trafik kazasına müdahale eden polis ekiplerine ateşli silahla ateş açan şüpheliler, JASAT ekiplerince tespit edildi.

Yapılan araştırmalarda şüpheli olarak tespit edilen L.Ö (44), S.Ö (50) N.Ö(69) ve C.Ö(54) gözaltına alınırken ikamet adreslerinde yapılan aramada; 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 60 adet 12 cal. Dolu kartuş, 48 adet 9x19 mm tabanca fişeği, yaklaşık 600 gram esrar maddesi, 1 adet kurusıkı tabanca ile 3 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.

Şüpheliler, Pazarcık Cumhuriyet Savcılığına sevk edilerek haklarında adli işlemler başlatıldı.