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Kahramanmaraş’ta Polisten Kaçan ve Kazaya Neden Olan Sürücüye Rekor Ceza

Kahramanmaraş’ta polisin dur ihtarından kaçan ehliyetsiz sürücü 2 polis otosuna ardından bir kamyonete çarparak ancak durabildi.

Kahramanmaraş’ta Polisten Kaçan ve Kazaya Neden Olan Sürücüye Rekor Ceza

Kahramanmaraş’ta Polisten Kaçan ve Kazaya Neden Olan Sürücüye Rekor Ceza

Kahramanmaraş’ta polisin dur ihtarından kaçan ehliyetsiz sürücü 2 polis otosuna ardından bir kamyonete çarparak ancak durabildi.

24 Ocak 2023 Salı 10:04

Edinilen bilgisiyle göre, Onikişubat İlçesinde denetimlerde bulunan polis ekipleri, 46 NN 840 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu.

Yapılan uyarıya rağmen sürücü kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri ve sürücü arasında kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamacaya takviye ekiplerininde katılmasıyla şüpheli araç Sümbüllü Kavşağında sıkıştırıldı. Kavşakta kontrolünü kaybeden otomobil sürücüsü 2 polis aracına ve 1 kamyonete çarparak ancak durabildi. Kazada herhangi bir yaralanma olmazken iken araçlarda maddi hasar oluştu. Ehliyeti olmadığı için kaçtığı öğrenilen sürücüye 49 bin 883 cezai işlem uygulanırken, olayla ilgili yasal işlem başlatıldı.

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