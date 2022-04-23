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Kahramanmaraş’ta polis’ten kaçtı 20 bin lira ceza yedi!

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde "dur" ihtarına uymayan sürücü, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

Kahramanmaraş’ta polis’ten kaçtı 20 bin lira ceza yedi!

Kahramanmaraş’ta polis’ten kaçtı 20 bin lira ceza yedi!

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde "dur" ihtarına uymayan sürücü, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

23 Nisan 2022 Cumartesi 10:25
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Namık Kemal Mahallesi'nde denetim yapan ekipler şüphe üzerine 46 ABB 134 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Ekipler, ihtara uymayan otomobili, yaklaşık 10 dakika süren kovalamaca sonucu Mehmet Akif Mahallesi'nde durdurdu.

Yapılan incelemede sürücü M.C'nin aranmasının olduğu ve bu yüzden kaçtığı anlaşıldı.
Sürücüye, "dur" ihtarına uymamak, tehlikeli araç kullanmak ve kırmızı ışık ihlali gibi çeşitli maddelerden 19 bin 806 lira ceza uygulandı.

Otomobil çekiciyle otoparka çekildi, sürücü işlemleri için emniyete götürüldü.

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Kahramanmaraş’ta Polis’ten Kaçtı 20 Bin Lira Ceza Yedi!
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