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Kahramanmaraş’ta restoran yangını!

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir restoranda çıkan yangında dumandan etkilenen kedi yavrularına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Kahramanmaraş’ta restoran yangını!

Kahramanmaraş’ta restoran yangını!

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir restoranda çıkan yangında dumandan etkilenen kedi yavrularına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

11 Haziran 2022 Cumartesi 09:31
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Pınarbaşı Mahallesi'ne bağlı Kırkgöz Caddesi'ndeki bir restoranda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangın hasara neden oldu.

Ekipler restoranın çatı kısmında bir kedi yavrusunun bulunduğunu fark etti. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yoğun dumandan etkilenen yavruyu dışarı çıkararak su içirdi ve yıkadı.

Müdürlük personeli Şeref Kuzugüden, "Biz normalde orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Restoranın arka tarafı orman olduğu için bizim de müdahale etmemiz gerekiyordu. Hem ormana giden ateşi önledik o esnada kedi yavrusunu gördüm. Yangının içerisindeydi, kurtardık. Susamış su içirdim. Korkuyor, korkusunu giderdik." diye konuştu.

Ekipler, olay yeri yakınlarında dumandan etkilenen diğer kedi yavrusunu da yıkayıp su içirerek doğaya bıraktı.

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Kahramanmaraş’ta Restoran Yangını!
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