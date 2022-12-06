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Kahramanmaraş’ta şafak operasyonu! 70 gözaltı

Kahramanmaraş’ta yapılan şafak operasyonunda aranan 101 şüpheliden 70’i gözaltına alındı.

Kahramanmaraş’ta şafak operasyonu! 70 gözaltı

Kahramanmaraş’ta şafak operasyonu! 70 gözaltı

Kahramanmaraş’ta yapılan şafak operasyonunda aranan 101 şüpheliden 70’i gözaltına alındı.

06 Aralık 2022 Salı 17:06

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suç örgütüne yönelik geniş çaplı organizasyon başlattı. Ekipler, Kahramanmaraş merkez ve ilçelerinde şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takibin ardından önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Kahramanmaraş’ta silahlı örgüt kurarak örgüt üyeleri aracılığıyla silahla kasten adam yaralama, silahla tehdit, yağma, uyuşturucu madde ticareti, tefecilik gibi suçların işlendiğine dair bilgi alınması üzerine Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde söz konusu eylemleri gerçekleştiren şüpheliler hakkında operasyon başlatıldı. Emniyet güçleri toplamda 101 şüpheli hakkında soruşturma yürüttü. Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde şüphelilerin, silahlı örgüt kurma / yönetme / üye olma/ örgüte yardım etme, bu silahlı örgüt faaliyeti kapsamında kasten yaralama, silahla tehdit, öldürmeye teşebbüs, yağma, sahtecilik, ruhsatsız silah bulundurma, mala zarar verme, soruşturmanın gizliliğinin ihlali, ihaleye fesat karıştırma, suç gelirlerini aklama, suç üstlenme, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarına dair 43 ayrı olay gerçekleştirdikleri tespit edilmiştir. Aynı zamanda şüphelilerin, silahlı örgüt faaliyeti kapsamında 27 ayrı tefecilik suçu ile 10 ayrı uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu maddenin kullanılmasının kolaylaştırılması suçlarını da işledikleri tespit edilmiştir. Ayrıca bu silahlı örgüt üyelerinden bazılarının yağma eylemi kapsamında tehdit yoluyla; kendi aralarında “bedelcilik, tahsilatçılık, çökme” olarak adlandırdıkları yöntemlerle gayri meşru biçimde alacak tahsili yaptıkları tespit edilmiş, bu kapsamda kendilerinden yardım isteyen bazı mağdurların iş yerlerinden hisse almaya çalıştıkları, bazı mağdurların kumar oynatılıp borçlandırılarak iş yerlerini ele geçirdikleri, bazı kamu kurumu ihalelerine fesat karıştırdıkları, örgütü finanse etmek amacıyla tefecilik ve uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilmiştir. Şüpheliler hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlanmasına sabah saatlerinde şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve iş yerlerinde arama, el koyma ve gözaltı işlemi icra edilmiş, yapılan aramalarda çok sayıda tabanca, fişek, kurusıkı silah, tüfek, bıçak, uyuşturucu madde ele geçirilmiş ve 70 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan şüpheliler hakkında soruşturma işlemleri halen yürütülmekte olup, diğer şüphelileri yakalama çalışmaları ise devam ettiği öğrenildi.

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