Kahramanmaraş’ta sahte alkol operasyonu

Alınan bilgilere göre, Kaçakçılıkla Mücadele Suçları kapsamında yapılan operasyonlarda; 1 adet 70 cl satışa hazır halde üzerinde sahte/taklit TAPDK bandrolü bulunan içki, 158 adet sahte/taklit TAPDK bandrolü 3826 adet ibaresiz şişe etiketi, 650 adet değişik markalarda boş alkollü içki şişesi, 3 adet alkol süzme kabı, 1 adet öz kütle ölçüm çubuğu, 4 şişe alkol aroması, 1750 adet şişe kapağı jelatini, 540 adet şişelerin dolumunda kullanılan plastik aparat, 125 adet şişe, 60 litre etil alkol, 1 adet 35 cl satışa hazır halde üzerinde sahte/taklit TAPDK bandrolü bulunan içki ele geçirildi. Sahte alkollere el koyan ekipler, şüpheliler hakkında yasal işlem başlattı.