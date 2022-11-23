Kahramanmaraş’ta sahte polisler gerçek polislerden kaçamadı!

Edinilen bilgiye göre, Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, vatandaşlardan kendisini savcı olarak tanıtan 3 kişi tarafından dolandırıldıkları yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Yapılan operasyonda, kendilerini savcı olarak istihbarat ve polis olarak tanıtan K.K., M.E.H ve A.A. bir kişiden para almak üzereyken suçüstü yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.K ve M.E.H. tutuklanarak cezaevine konulurken, polis ekipleri vatandaşları bu konularda daha dikkatli olmasını istedi.