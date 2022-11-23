Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
AKOM Kışa Hazırlık Toplantısı Gerçekleştirildi
AKOM Kışa Hazırlık Toplantısı Gerçekleştirildi
Kahramanmaraş Büyükşehir İlaçlama Çalışmalarını Sürdürüyor
Son Dakika
Kahramanmaraş Büyükşehir İlaçlama Çalışmalarını Sürdürüyor
Büyükşehir’le Göksun Kırsalının Ulaşım Standardı Artıyor
Büyükşehir’le Göksun Kırsalının Ulaşım Standardı...
Kahramanmaraş’ta Minikler Keloğlan’la Eğlenceye Doydu
Kahramanmaraş’ta Minikler Keloğlan’la Eğlenceye Doydu
Kahramanmaraşspor yine mağlup oldu!
Kahramanmaraşspor yine mağlup oldu!

Kahramanmaraş’ta sahte polisler gerçek polislerden kaçamadı!

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde kendilerini sahte polis olarak tanıtarak vatandaşlardan para talep eden 3 kişi, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kahramanmaraş’ta sahte polisler gerçek polislerden kaçamadı!

Kahramanmaraş’ta sahte polisler gerçek polislerden kaçamadı!

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde kendilerini sahte polis olarak tanıtarak vatandaşlardan para talep eden 3 kişi, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

23 Kasım 2022 Çarşamba 11:55

Edinilen bilgiye göre, Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, vatandaşlardan kendisini savcı olarak tanıtan 3 kişi tarafından dolandırıldıkları yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Yapılan operasyonda, kendilerini savcı olarak istihbarat ve polis olarak tanıtan K.K., M.E.H ve A.A. bir kişiden para almak üzereyken suçüstü yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.K ve M.E.H. tutuklanarak cezaevine konulurken, polis ekipleri vatandaşları bu konularda daha dikkatli olmasını istedi.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Sahte Polisler Gerçek Polislerden Kaçamadı!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta tren raylarında elektrik akımına kapılan genç yaralandı
Kahramanmaraş’ta tren raylarında elektrik akımına kapılan genç yaralandı
Kahramanmaraş’ta silahlı kavga! 1 ölü 2 yaralı!
Kahramanmaraş’ta silahlı kavga! 1 ölü 2 yaralı!
Kahramanmaraş'ta trenin çarptığı çoban öldü! koyunlar telef oldu!
Kahramanmaraş'ta trenin çarptığı çoban öldü! koyunlar telef oldu!
Kahramanmaraş’ta terör operasyonu!
Kahramanmaraş’ta terör operasyonu!
Kahramanmaraş’ta iki otomobil çarpıştı! 4 yaralı
Kahramanmaraş’ta iki otomobil çarpıştı! 4 yaralı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber