Kahramanmaraş’ta silah tacirlerine büyük darbe!

05 Temmuz 2024 tarihinde Elbistan İlçesi'nde yapılan operasyonda, 11 şahsın ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet AK-47 Kalaşnikof Uzun Namlulu Tüfek, 21 adet Ruhsatsız Tabanca, 20 adet Av Tüfeği, 3053 adet 9 mm Tabanca Fişeği, 670 adet Av Tüfeği Fişeği, 25 adet Bıçak, 3 adet Kama, 1 adet Kılıç, 1 adet Satır, 18 adet Gövde, 17 adet Üst Kapak, 2 adet Namlu, 19 adet Şarjör, Spiral Makinesi, Matkap Makinesi, Zımpara, Silah yapımında kullanılan çeşitli parçalar ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine konuldu.