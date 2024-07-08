Kahramanmaraş’ta silah tacirlerine büyük darbe!

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ile işbirliği içinde gerçekleştirdiği operasyonda silah tacirlerine yönelik önemli bir başarı elde etti. Yapılan operasyonda çok sayıda tabanca ile uzun namlulu silahlar ele geçirildi.