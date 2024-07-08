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Kahramanmaraş’ta silah tacirlerine büyük darbe!

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ile işbirliği içinde gerçekleştirdiği operasyonda silah tacirlerine yönelik önemli bir başarı elde etti. Yapılan operasyonda çok sayıda tabanca ile uzun namlulu silahlar ele geçirildi.

Kahramanmaraş’ta silah tacirlerine büyük darbe!

Kahramanmaraş’ta silah tacirlerine büyük darbe!

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ile işbirliği içinde gerçekleştirdiği operasyonda silah tacirlerine yönelik önemli bir başarı elde etti. Yapılan operasyonda çok sayıda tabanca ile uzun namlulu silahlar ele geçirildi.

08 Temmuz 2024 Pazartesi 12:20

05 Temmuz 2024 tarihinde Elbistan İlçesi'nde yapılan operasyonda, 11 şahsın ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet AK-47 Kalaşnikof Uzun Namlulu Tüfek, 21 adet Ruhsatsız Tabanca, 20 adet Av Tüfeği, 3053 adet 9 mm Tabanca Fişeği, 670 adet Av Tüfeği Fişeği, 25 adet Bıçak, 3 adet Kama, 1 adet Kılıç, 1 adet Satır, 18 adet Gövde, 17 adet Üst Kapak, 2 adet Namlu, 19 adet Şarjör, Spiral Makinesi, Matkap Makinesi, Zımpara, Silah yapımında kullanılan çeşitli parçalar ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine konuldu.

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