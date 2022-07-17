Kahramanmaraş’ta silahlı kavgada 6 kişi tutuklandı

Olay, dün akşam saatlerinde Şeyh Şamil Mahallesinde bulunan pazar yerinde kavga meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen nedenle iki grup arasında çıkan kavga sonrası Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birçok ekip bölgeye sevk edildi.

Polisin titiz çalışmaları sonucu olaya karışan 6 kişi kısa sürede kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şahıslardan olayda kullanıldığı değerlendirilen 3 adet tüfek ele geçirildi.

Pazar esnafları arasında tezgah açma yüzünden çıktığı anlaşılan silahlı kavgada D.Y (41), M.Ç (41), M.Ç (38), C.Y. (40), Z.K (58) ve Ş.E (47) çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Tutuklanan 6 kişinin Türkoğlu kapalı cezaevine gönderildiği öğrenildi.