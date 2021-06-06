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Kahramanmaraş’ta silahlı saldırı: 2’si çocuk 5 yaralı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşanan silahlı saldırı sonucu 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’ta silahlı saldırı: 2’si çocuk 5 yaralı

Kahramanmaraş’ta silahlı saldırı: 2’si çocuk 5 yaralı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşanan silahlı saldırı sonucu 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

06 Haziran 2021 Pazar 10:06
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Elbistan’da otomobil ile Cumhuriyet Mahallesi savaş sokak üzerindeki bir eve gelen A.Y. (32) yanında getirdiği pompalı tüfekle bulgur fişek kullanarak ateş açtı.

Bulgurların isabet ettiği çocuklar Abdulkadir A. (5), Meryem A. (3) ile Abdurrezzak A. (36) ve yaşları öğrenilemeyen Abdulkadir. A. ile Abdurrahman A.yaralandı.

Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Olayın faili A.Y.’yi yakalayarak gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.(ELBİSTANHABER)

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