Kahramanmaraş’ta silahlı saldırı: 2’si çocuk 5 yaralı

Elbistan’da otomobil ile Cumhuriyet Mahallesi savaş sokak üzerindeki bir eve gelen A.Y. (32) yanında getirdiği pompalı tüfekle bulgur fişek kullanarak ateş açtı.

Bulgurların isabet ettiği çocuklar Abdulkadir A. (5), Meryem A. (3) ile Abdurrezzak A. (36) ve yaşları öğrenilemeyen Abdulkadir. A. ile Abdurrahman A.yaralandı.

Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Olayın faili A.Y.’yi yakalayarak gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.(ELBİSTANHABER)