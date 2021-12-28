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Kahramanmaraş’ta suç makinesi kaçamadı

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri, silahla yağma ve uyuşturucu ticareti yapma suçundan 23 yıl hapis cezasıyla aralanan şüpheliyi kovalamaca sonucu yakaladı.

Kahramanmaraş’ta suç makinesi kaçamadı

Kahramanmaraş’ta suç makinesi kaçamadı

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri, silahla yağma ve uyuşturucu ticareti yapma suçundan 23 yıl hapis cezasıyla aralanan şüpheliyi kovalamaca sonucu yakaladı.

28 Aralık 2021 Salı 11:56
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Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Ağır Ceza İlamat Masasınca silahla yağma ve uyuşturucu ticareti yapma suçundan 23 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve daha birçok suçtan kaydı olan H. A. K.(24), Fevzi Paşa Mahallesi Kale civarında bir kahvehanede olduğu tespit eden Asayiş Şube ekipleri, kısa süreli kovalamaca sonucu yakaladı.

Uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen H. A. K’nın daha önce birçok kez bıçak kullanmak suretiyle insanların ellerinde ki cep telefonunu zorla alarak kaçtığı tespit edildi. H. A. K, emniyette işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Son Güncelleme: 28.12.2021 18:58
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