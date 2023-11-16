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Kahramanmaraş’ta tarihi eser operasyonu

Kahramanmaraş’ta son zamanlarda artan tarihi eser kaçakçılığına yönelik olarak kentte gerçekleştirilen operasyonda, büyük miktarda tarihi eser ele geçirildi.

Kahramanmaraş’ta tarihi eser operasyonu

Kahramanmaraş’ta tarihi eser operasyonu

Kahramanmaraş’ta son zamanlarda artan tarihi eser kaçakçılığına yönelik olarak kentte gerçekleştirilen operasyonda, büyük miktarda tarihi eser ele geçirildi.

16 Kasım 2023 Perşembe 11:01

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 801 adet Helenistik ve Roma dönemlerine ait sikkeler, taş ve metal objeler, kılıçlar ve çömlekler ile birlikte 3 adet altın ayar suyu, 3 adet mercek, 1 adet tarihi eser arama amaçlı el detektörü, 1 adet dijital tartı ve 1 adet yer altında boşluk ve metal bulmaya yarayan el ile kullanılan metal çubuklar ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli hakkında adli işlemler başlatılmış olup, tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele kapsamında emniyet güçlerinin kararlı tutumu devam edeceği belirtildi.

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