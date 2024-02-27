Kahramanmaraş’ta tefeci operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, 56 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar kapsamında tefecilere ve dolandırıcılara yönelik "KAFES-49" operasyonları düzenlendi. Toplam 147 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Operasyonlar, Adana, Adıyaman, Ağrı, Ankara, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Zonguldak, Batman, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce illerinde gerçekleştirildi. Operasyonlar sonucunda şüphelilerin tefecilik, kamu kurumlarına zarar verme, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefet suçları işledikleri tespit edildi.