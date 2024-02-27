Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Okay’dan Berat Kandili Mesajı!
Başkan Okay’dan Berat Kandili Mesajı!
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
Başkan Güngör, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Kapıçam Mezarlığı’nı Ziyaret Etti
Başkan Güngör, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar...
Ülkü Ocakları Başkanı Dursun Nar'dan Kurtuluş Mesajı
Ülkü Ocakları Başkanı Dursun Nar'dan...
Ünal Ateş; “Şubat ayı artık bize hem acıyı hem de gururu yaşatacak”
Ünal Ateş; “Şubat ayı artık...

Kahramanmaraş’ta tefeci operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyonunda 56 ilde "KAFES-49" operasyonu gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş’ta tefeci operasyonu

Kahramanmaraş’ta tefeci operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyonunda 56 ilde "KAFES-49" operasyonu gerçekleştirildi.

27 Şubat 2024 Salı 10:52

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, 56 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar kapsamında tefecilere ve dolandırıcılara yönelik "KAFES-49" operasyonları düzenlendi. Toplam 147 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Operasyonlar, Adana, Adıyaman, Ağrı, Ankara, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Zonguldak, Batman, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce illerinde gerçekleştirildi. Operasyonlar sonucunda şüphelilerin tefecilik, kamu kurumlarına zarar verme, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefet suçları işledikleri tespit edildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta feci kaza! Bir kişi öldü!
Kahramanmaraş’ta feci kaza! Bir kişi öldü!
Kahramanmaraş’ta baba-oğul arasında kanlı olay! 2 ölü!
Kahramanmaraş’ta baba-oğul arasında kanlı olay! 2 ölü!
Kahramanmaraş’ta ilçe başkanı trafik kazasında yaralandı!
Kahramanmaraş’ta ilçe başkanı trafik kazasında yaralandı!
Kahramanmaraş’ta taciz iddiası!
Kahramanmaraş’ta taciz iddiası!
Kahramanmaraş’ta 58 kişi tutuklandı!
Kahramanmaraş’ta 58 kişi tutuklandı!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber