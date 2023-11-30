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Kahramanmaraş’ta terör bağlantılı kişilerin mal varlığı donduruldu!

Kahramanmaraş'ta terör soruşturması kapsamında, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından alınan kararla 10 kişinin mal varlıkları donduruldu.

Kahramanmaraş’ta terör bağlantılı kişilerin mal varlığı donduruldu!

Kahramanmaraş’ta terör bağlantılı kişilerin mal varlığı donduruldu!

Kahramanmaraş'ta terör soruşturması kapsamında, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından alınan kararla 10 kişinin mal varlıkları donduruldu.

30 Kasım 2023 Perşembe 14:46

Terör örgütü PKK-KCK bağlantılı olduğu belirlenen 62 gerçek kişi ve 20 tüzel kişinin Türkiye'deki mal varlıkları da aynı kararla donduruldu.

Kahramanmaraş’ta 10 Kişinin Mal Varlıkları Terör Soruşturması Kapsamında Donduruldu!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı "Mal Varlığının Dondurulması Kararı", Resmi Gazete üzerinden kamuoyuna duyuruldu ve hemen yürürlüğe girdi. Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı olan 10 kişinin de aralarında bulunduğu 62 gerçek kişi ile yurtdışında faaliyet gösteren 20 tüzel kişinin mal varlıkları, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında alınan bu tedbirle donduruldu.

Kahramanmaraş’ta Mal Varlıkları Dondurulan Kişiler:

İpek Öztaş

Emine Enhas

Gökhan Çomak

Latife İşcen Tolu

Mehmet Yücel

Şahismail Elma

Mahmut Sağlam

Orçun Adıman

Hüseyin Görür

Adnan Sert

Ayrıca, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Fransa, İsveç, İsviçre, Japonya, İtalya, Norveç, Irak, Suriye, Almanya ve Avustralya'da faaliyet gösteren 20 tüzel kişinin Türkiye'deki mal varlıklarının da dondurulmasına karar verildi.

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