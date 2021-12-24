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Kahramanmaraş’ta terörden 18 kişinin mal varlığı donduruldu

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 770 kişinin Türkiye'deki mal varlığı donduruldu.

Kahramanmaraş’ta terörden 18 kişinin mal varlığı donduruldu

Kahramanmaraş’ta terörden 18 kişinin mal varlığı donduruldu

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 770 kişinin Türkiye'deki mal varlığı donduruldu.

24 Aralık 2021 Cuma 11:30
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Buna göre, Kahramanmaraş’ta FETÖ/PDY, PKK/KCK, dini istismar eden terör örgütleri ile sol terör örgütü mensubunu toplam 18 kişinin mal varlığı donduruldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 770 kişinin Türkiye'deki mal varlığı donduruldu.

Kahramanmaraş’tan 10 kişi FETÖ/PDY’den, 3’ü PKK/KCK’dan, 1 DEAŞ, 1 TKP/ML, 2 MLKP VE 1 DHKP/C’den toplam 18 kişinin mal varlığı donduruldu.

Ali Çakmak - Türkoğlu - FETÖ/PDY

Emrullah Uslu - Elbistan - FETÖ/PDY

Hüseyin Yağmur - Kahramanmaraş - FETÖ/PDY

Kemal Kaya - Andırın - FETÖ/PDY

Mehmet Ekiz - Kahramanmaraş - FETÖ/PDY

Ömer Kara - Kahramanmaraş - FETÖ/PDY

Tahsin Akdağ - Elbistan - FETÖ/PDY

Taner Ertekin - Afşin - FETÖ/PDY

Yaşar Akyıldız – Göksun- FETÖ/PDY

Fatoş Yener Pazarcık - PKK/KCK

Fatma Şenpınar Pazarcık PKK/KCK

Remzi Demiroğlu Pazrcık - PKK/KCK

Mustafa Güneş - Afşin – DEAŞ

Hatice Aydemir - Elbistan TKP/ML

İbrahim Kepez - Elbistan – MLKP

Şadi Naci Özpolat - Kahramanmaraş - DHKP/C

Dincer Ergün - Elbistan – MLKP

Adil Öksüz- Andırın- FETÖ/PDY

Son Güncelleme: 24.12.2021 19:21
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