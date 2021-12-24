Kahramanmaraş’ta terörden 18 kişinin mal varlığı donduruldu

Buna göre, Kahramanmaraş’ta FETÖ/PDY, PKK/KCK, dini istismar eden terör örgütleri ile sol terör örgütü mensubunu toplam 18 kişinin mal varlığı donduruldu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 770 kişinin Türkiye'deki mal varlığı donduruldu.
Kahramanmaraş’tan 10 kişi FETÖ/PDY’den, 3’ü PKK/KCK’dan, 1 DEAŞ, 1 TKP/ML, 2 MLKP VE 1 DHKP/C’den toplam 18 kişinin mal varlığı donduruldu.
Ali Çakmak - Türkoğlu - FETÖ/PDY
Emrullah Uslu - Elbistan - FETÖ/PDY
Hüseyin Yağmur - Kahramanmaraş - FETÖ/PDY
Kemal Kaya - Andırın - FETÖ/PDY
Mehmet Ekiz - Kahramanmaraş - FETÖ/PDY
Ömer Kara - Kahramanmaraş - FETÖ/PDY
Tahsin Akdağ - Elbistan - FETÖ/PDY
Taner Ertekin - Afşin - FETÖ/PDY
Yaşar Akyıldız – Göksun- FETÖ/PDY
Fatoş Yener Pazarcık - PKK/KCK
Fatma Şenpınar Pazarcık PKK/KCK
Remzi Demiroğlu Pazrcık - PKK/KCK
Mustafa Güneş - Afşin – DEAŞ
Hatice Aydemir - Elbistan TKP/ML
İbrahim Kepez - Elbistan – MLKP
Şadi Naci Özpolat - Kahramanmaraş - DHKP/C
Dincer Ergün - Elbistan – MLKP
Adil Öksüz- Andırın- FETÖ/PDY