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Kahramanmaraş’ta tren kamyonu biçti, bir ölü

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, hemzemin geçitte trenin çarptığı kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş’ta tren kamyonu biçti, bir ölü

Kahramanmaraş’ta tren kamyonu biçti, bir ölü

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, hemzemin geçitte trenin çarptığı kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

05 Ekim 2020 Pazartesi 09:42

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'ndeki hemzemin geçide kontrolsüz giren Selahattin Ergüven'in (65) kullandığı 46 TB 439 plakalı kamyona, Malatya-İskenderun seferi yapan O.Y. idaresindeki yük treni çarptı.

Kazanın etkisiyle kamyon ikiye bölünürken sürücü Ergüven olay yerinde hayatını kaybetti. Şoka giren makinist O.Y. ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Türkoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vinç vasıtasıyla gerçekleştirilen yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu demir yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Türkoğlu Cumhuriyet Başsavcılığınca olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Ergüven'in cenazesi Türkoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Son Güncelleme: 05.10.2020 11:12
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