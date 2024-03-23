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Kahramanmaraş’ta Uyuşturucu Sevkiyatına ağır darbe

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda 4 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş’ta Uyuşturucu Sevkiyatına ağır darbe

Kahramanmaraş’ta Uyuşturucu Sevkiyatına ağır darbe

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda 4 kişi yakalandı.

23 Mart 2024 Cumartesi 15:03

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatına yönelik yapılan çalışmalar sonucu uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta 5 kg 50 gram Met-Amfetamin maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili İ.U., M.M., Ş.B. ve yabancı uyruklu S.A.H. yakalandı.

Uyuşturucu maddelere el koyan ekipler, şüphelileri adliyeye sevk etti. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden İ.U. ve M.M. tutuklanırken, Ş.B. ve S.A.H. isimli şahıslar adli kontrol kararı (yurt dışına çıkma yasağı) ile serbest bırakıldı.

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