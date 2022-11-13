Kahramanmaraş’ta uyuşturucudan 3 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince farklı illerden Kahramanmaraş’a uyuşturucu sevkiyatı gerçekleşeceği bilgisi üzerine uyuşturucu kuryelerine yapılan operasyonda HE, U.C.Ç., MT., S.S., AEK, C.K. ve İ.K. yakalanmıştı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 7 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyede işlemleri tamamlanan 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken U.C.C., MT. ve İ.K. tutuklanarak cezaevine konuldu.