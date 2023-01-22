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Kahramanmaraş’ta yangın faciası! 2 çocuk öldü

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu İlçesinde 3 katlı binanın 1. katında çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş’ta yangın faciası! 2 çocuk öldü

Kahramanmaraş’ta yangın faciası! 2 çocuk öldü

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu İlçesinde 3 katlı binanın 1. katında çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti.

22 Ocak 2023 Pazar 02:21

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı İsa Divanlı Mahallesi 20. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın 1. katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın, diğer katlara ve çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre dumandan zehirlenen 2 çocuğun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Soğutma çalışmaların sürdüğü yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.

Olayla ilgi soruşturma başlatıldı.

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