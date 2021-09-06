Kahramanmaraş’ta Yük Treni Hafif Ticari Aracı Biçti: 3 Yaralı

Kaza, İlçeye bağlı Fatih Mahallesi farikalar mevkiinde yer alan hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.B, yönetimindeki 46 P 9455 plakalı hafif ticari araç ile hemzemin geçitten geçiş yaptığı anda yük treni ile çarpıştı. Kazada çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen araçta bulunan sürücü ile birlikte İ.M ile P.K yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.