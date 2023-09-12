Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Muharrem Çevik'ten Yeni Eğitim-Öğretim Yılı Mesajı
Muharrem Çevik'ten Yeni Eğitim-Öğretim Yılı...
SANKO Park’ta Kitap Fuarı Açıldı!
SANKO Park’ta Kitap Fuarı Açıldı!
Vali Ünlüer’den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
Vali Ünlüer’den 30 Ağustos Zafer...
KMTSO Başkanı Buluntu’dan ‘30 Ağustos Zafer Bayramı’ mesajı
KMTSO Başkanı Buluntu’dan ‘30 Ağustos...
SANKO Rektörü Dağlı’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
SANKO Rektörü Dağlı’dan 30 Ağustos...

Kahramanmaraş’ta zehir taciri 7 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş’ta zehir taciri 7 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş’ta zehir taciri 7 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

12 Eylül 2023 Salı 11:02

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan kontrollerde kent gelesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen ve yakalanan 7 kişi tutuklandı.

Ayrıca, ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 55 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. 14 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeğinin ele geçirildiği denetimlerde trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 161 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 78 araca ise abartı egzozdan işlem yapıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta feci kaza sonrası tutuklu sayısı 2’ye çıktı
Kahramanmaraş’ta feci kaza sonrası tutuklu sayısı 2’ye çıktı
Kahramanmaraş’ta eşini tüfekle öldürdü
Kahramanmaraş’ta eşini tüfekle öldürdü
Kahramanmaraş’ta çalıştıkları kurumu soydular
Kahramanmaraş’ta çalıştıkları kurumu soydular
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Andırın’da feci kaza! 4 ölü 1’i ağır 25 yaralı
Andırın’da feci kaza! 4 ölü 1’i ağır 25 yaralı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber