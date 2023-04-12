Kahramanmaraş’ta zincirleme kaza! 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçesi Şeyhedebali Bulvarı üzerinde yer alan kavşakta 2’si otomobil 1’i hafif ticari araç birbirine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayı gören vatandaşlar, bölgede trafik ışıklarının sağlıklı çalışmaması nedeniyle birçok kazanın yaşandığına dikkat çekerek, yetkililerin yaşanan probleme çözüm getirmesini istediler.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.