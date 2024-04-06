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Kahramanmaraş’taki kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı!

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

Kahramanmaraş’taki kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı!

Kahramanmaraş’taki kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı!

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

06 Nisan 2024 Cumartesi 00:34

Edinilen bilgiye göre, M.R. idaresindeki 34 MU 0711 plakalı aracıyla Elbistan istikametinden Göksun istikametine seyir halindeyken Yazıköy mevkiinde karşı yönden gelen H.G.'nin yönetimindeki 06 CL 285 plakalı araca çarptı.

Kazada, 34 MU 0711 plakalı araçta yolcu konumunda bulunan A.B. (30) ve M.E.Ş. (49) hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan sürücü M.R.B. (32) yaralandı.

Diğer aracın sürücüsü H.G. (50) ile araçta bulunan H.G. (42) ve M.E.G. (15) ise yaralı olarak Afşin ve Elbistan Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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