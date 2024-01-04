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Kahramanmaraş’taki yangında baba ve kızı öldü!

Kahramanmaraş’ta çıkan ikamet yangınında baba ve kızı hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş’taki yangında baba ve kızı öldü!

Kahramanmaraş’taki yangında baba ve kızı öldü!

Kahramanmaraş’ta çıkan ikamet yangınında baba ve kızı hayatını kaybetti.

04 Ocak 2024 Perşembe 12:08

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçesine bağlı Barbaros Mahallesinde yer alan Kazım Köse'nin (30) evinde yangın çıktı.

Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası baba Kazım Köse’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar anne Meryem ile çocukları Çiğdem Ahsen, Ilgar ve Melike Köse (8) ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde kaldırılan Melike Köse’de burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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