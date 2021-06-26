Kahramanmaraş’tan düğüne giden aile kaza yaptı, 3 ölü 10 yaralı

Elazığ’da düğüne gidenleri taşıyan minibüsün park halindeki kamyona çarpması sonucu meydana gelen feci kazada 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolu’nun 25. kilometresinde bir dinlenme tesisinin yakınında meydana geldi.

Kahramanmaraş’tan Kars’a düğüne gidenleri taşıyan Arif Kerel idaresindeki minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan kamyona çarptı.

3 ÖLÜ, 10 YARALI

Feci kazada 3 kişi öldü, 10 kişide yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.