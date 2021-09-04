Kamyonet beton direğe çarptı: 1 ölü 4’ü çocuk 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçesine bağlı Dönüklü Mahalle içerisinde H.Y. (61) 01 LH 276 plakalı kamyonetiyle seyir halinde iken Selvi Söğüt Caddesi kavşağından direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Kaldırıma çarpmasıyla tekeri çıkan kamyonet, yol kenarında bulunan bir evin beton direğine çarparak ancak durabildi. Kazada çarpışmanın şiddetiyle Elif Yıldız (57) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile yanında bulunan B.Y. (4), M.Y. (3), Z.Y. (7), C.E.Y. (4) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, Elif Yıldız’ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Hastaneye tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.