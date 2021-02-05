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Katliam gibi kavga, 6 ölü, 3 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. OIayın ardından bölgede geniş güvenlik alındı.

Katliam gibi kavga, 6 ölü, 3 yaralı

Katliam gibi kavga, 6 ölü, 3 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. OIayın ardından bölgede geniş güvenlik alındı.

05 Şubat 2021 Cuma 18:54
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Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki ailenin fertleri arasında Kahta'nın Doluca köyü yakınlarında kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

VALİ OLAY YERİNE GİDEREK BİLGİ ALDI

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, olay yerine giderek, yetkililerden bilgi aldı. Çuhadar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın saat 16.00 sıralarında meydana geldiğini söyledi.

BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Olayın ardından sağlık ekiplerinin bölgeye yönlendirilerek yaralıların hastanelere kaldırıldığını aktaran Çuhadar, bölgede gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını kaydetti.

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