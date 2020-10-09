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Kırıkkale'de 7 kişi hayatını kaybetti!

Kırıkkale’de sahte alkolden zehirlendiği iddia edilen 7 kişi tedavi olduğu hastanede hayatını kaybetti. İzmir'de de sahte içkiden zehirlenen 9 kişiden 7'sinin durumunun ağır olduğu açıklandı.

Kırıkkale'de 7 kişi hayatını kaybetti!

Kırıkkale'de 7 kişi hayatını kaybetti!

Kırıkkale’de sahte alkolden zehirlendiği iddia edilen 7 kişi tedavi olduğu hastanede hayatını kaybetti. İzmir'de de sahte içkiden zehirlenen 9 kişiden 7'sinin durumunun ağır olduğu açıklandı.

09 Ekim 2020 Cuma 16:17

Kırıkkale'de sahte içki kullandığı iddia edilen 7 kişi hayatını kaybetti.

7 KİŞİ ÖLDÜ 1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Kırıkkale'de sahte alkol alarak zehirlendiği iddia edilen 7 kişi ambulansla Yüksek İhtisas ve Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan 7 kişi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 1 kişinin ise durumunun kritik olduğu belirtildi.
 

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Yüksek İhtisas Hastanesi'ne alkol zehirlenmesi şüphesiyle 07-08 EKİM 2020 tarihlerinde toplam (8) vatandaşımız intikal etmiş olup bu şahıslardan (7) vatandaşımız vefat etmiş, (1) vatandaşımızın tedavisi ise halen devam etmektedir. Konu ile ilgili olarak yapılan ilk araştırmada, şahısların aynı marketten temin ettikleri dezenfektan olarak kullanılan etil alkol bazlı yüzey temizleyici sıvılara içki aromaları karıştırmak suretiyle kendi yaptıkları karışımı içmeleri neticesinde zehirlenmiş oldukları anlaşılmıştır. Söz konusu olaya ilişkin olarak (3) şüpheli şahıs 09/10/2020 günü yakalanarak gözaltına alınmış ve haklarında adli ve idari işlem başlatılmış olup işlemleri halen devam etmektedir." denildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünün kentte başlattığı sahte alkolle ilgili soruşturma sürüyor.

SAHTE İÇKİDEN RAHATSIZLANANLARIN SAYISI 18'E YÜKSELDİ

İzmir'de sahte içki nedeniyle rahatsızlanıp hastanelere kaldırılanların sayısı 18'e yükseldi. Polis, mide bulantısı ve görme kaybı şikayetiyle çeşitli hastanelere başvuranların ardından başlattığı soruşturma kapsamında 7 kişiyi daha gözaltına aldı. Böylece, gözaltına alınanların sayısı 10'a yükseldi. Soruşturma kapsamında çeşitli iş yeri, depo, ev ve araçlarda aramaların devam ettiği bildirildi.

Son Güncelleme: 09.10.2020 16:52
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